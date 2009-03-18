В столиці незаконно видаляють зелені насадження?

Прокуратура Києва звернулась до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України з пропозицією проведення перевірки дотримання вимог закону при видачі впродовж 2008-2009 років дозволів на видалення в столиці зелених насаджень та звернути особливу увагу на ділянки, на яких дерева ще не знесені.

Як повідомляє прес-служба Прокуратури Києва, рішення прийнято з огляду на виявлений факт грубого порушення природоохоронного законодавства в столиці, з метою попередження можливих подібних випадків завдання збитків довкіллю.

Зокрема, йдеться про знищення зелених насаджень на проспекті Перемоги, 119 в м. Києві.

У ході перевірки, яку провело відомство, було встановлено, що зазначена земельна ділянка була відведена товариству з обмеженою відповідальністю рішенням Київради ще у 2003 р. для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельно-розважального комплексу. Спочатку службовими особами Комунального підприємства з утримання зелених насаджень (КП УЗН) Святошинського району м. Києва було визначено під знесення лише 26 дерев. Однак, як зазначають в прокуратурі, після прийняття Київрадою рішення про землевідведення, службовими особами КП УЗН району у 2007 році повторно проведено обстеження зелених насаджень, в результаті якого визначено під знесення вже 147 дерев, з яких 54 нібито знаходяться в незадовільному стані.

Як наслідок, 10 березня 2009 року на відведеній земельній ділянці було знесено 98 дерев різних видів.

Проведеною прокуратурою міста Києва перевіркою з виїздом на місце і з залученням співробітників Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановлено, що з числа знесених 7 дерев перебувало в задовільному стані, а решта – в доброму. Факт наявності знесених дерев в незадовільному стані свого підтвердження не знайшов.

Таким чином, в діях службових осіб КП УЗН Святошинського району м. Києва виявлено ознаки зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним та громадським інтересам, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

За результатами перевірки 13 березня 2009 р. прокуратурою Святошинського району міста Києва порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 1, 366 ч. 1 КК України (санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років з подальшим позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років).