Окружний адмінсуд Києва заборонив офіційно публікувати результати виборів у Тернополі

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов депутата Тернопільської обласної ради Володимира БОЙКА до Центральної виборчої комісії, заборонивши Тернопільській територіальній виборчій комісії офіційно публікувати результати позачергових виборів до облради.

Про це йдеться у відповідній ухвалі окружного адмінсуду, яка є у розпорядженні агентства УНІАН.

Депутат Тернопільської облради В.БОЙКО у своєму позові вимагав визнати протиправною бездіяльність Центрвиборчкому у зв’язку із продовженням виборчого процесу з проведення позачергових виборів до Тернопільської облради після 3 березня 2009 року, коли Верховна Рада відмінила свою постанову про призначення позачергових виборів у Тернопільській області.

Сьогоднішньою ухвалою суду відкрито провадження у справі та призначено її до розгляду у попередньому судовому засіданні на 20 березня 2009 року.

Одночасно з позовом В.БОЙКО подав клопотання про вжиття заходів до забезпечення позову у вигляді зобов’язання відповідача заборонити Тернопільській обласній ТВК встановлювати результати позачергових виборів, заборонити офіційно публікувати результати позачергових виборів до закінчення судового розгляду та вирішення справи по суті.

Сьогодні ж ця ухвала набирає законної сили та підлягає до негайного виконання.

Водночас ухвала Окружного адміністративного суду Києва може бути оскаржена у встановленому законом порядку.