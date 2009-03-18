Суди мають право забороняти публікацію результатів

Суди мають право до встановлення офіційних результатів виборів ухвалювати рішення про заборону публікації результатів до з`ясування всіх спірних питань, що стосуються виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду Києва про заборону Тернопільській обласній територіальній виборчій комісії офіційно публікувати результати позачергових виборів до обласної ради.

«Разом з тим, потрібно мати на увазі, що як тільки ці спори буде вирішено, Центральна виборча комісія повинна буде оголосити результати виборів, оскільки це результати волевиявлення громадян, і завдання публічної влади – встановити ці результати і довести їх до відома населення», - сказав М.ОНІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня в Тернопільській області пройшли позачергові вибори до облради.

17 березня увечері ТВК підписала протокол за результатами опрацювання 100% бюлетенів.

За даними протоколу, на дострокових виборах депутатів Тернопільської обласної ради найбільше голосів виборців набрали Всеукраїнське об`єднання “Свобода”, партія “Єдиний центр” і Партія регіонів.

Сьогодні, 18 березня, Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов депутата Тернопільської обласної ради Володимира БОЙКА до ЦВК, заборонивши Тернопільській обласний ТВК офіційно публікувати результати позачергових виборів до облради.

Депутат Тернопільської облради В.БОЙКО у своєму позові вимагав визнати протиправною бездіяльність Центрвиборчкому у зв`язку з продовженням виборчого процесу, пов`язаного з проведенням позачергових виборів до Тернопільської облради після 3 березня 2009 року, коли Верховна Рада відмінила свою постанову про призначення позачергових виборів у Тернопільській області.

Сьогоднішньою постановою суду відкрито провадження у справі і призначено її до розгляду в попередньому судовому засіданні на 20 березня 2009 року.

Сьогодні ж ця постанова набирає чинності і підлягає негайному виконанню.