Ющенко звільнив заступника секретаря РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Бориса СОБОЛЄВА з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, іншим своїм указом Президент збільшив кількість перших заступників секретаря РНБО з двох до трьох і одночасно зменшив кількість заступників секретаря РНБО з семи до шести.

17 березня Президент призначив екс-міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА першим заступником секретаря РНБО.