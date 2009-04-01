ВСУ скасував рішення господарських судів щодо спірних ділянок столиці

31 березня Верховний Суд України скасував усі рішення господарських судів щодо вилучення Київською міською радою спірних земельних ділянок у Святошинському районі м. Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, у січні 2008 року заступник прокурора Києва в інтересах держави в особі Державного комітету України із земельних ресурсів звернувся до господарського суду з позовом до Київської міської ради про визнання недійсним її рішення від 12 липня 2007 року № 1092/1753 “Про передачу товариству земельних ділянок для благоустрою території з влаштуванням скверів, парків, зон відпочинку та для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення біля оздоровчого табору “Світанок” у Святошинському районі м. Києва”.

В обґрунтування позову позивач вказав, що оскаржуваним рішенням затверджено проект землеустрою щодо відведення товариству земельних ділянок для благоустрою території віднесено частину лісових земель загальною площею 94,10 га до земель запасу рекреаційного призначення з виключенням їх з категорії земель лісового фонду та передано у довгострокову оренду товариству на 15 років. Одночасно позивач вказав, що не проведено процедуру вилучення земельних ділянок відповідно до вимог законодавства. Рішенням Господарського суду Києва від 15 травня 2008 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 19 червня 2008 року, в позові відмовлено. Постановою Вищого господарського суду України від 4 грудня 2008 року залишено без зміни постанову Київського апеляційного господарського суду від 19 червня 2008 року.

Підставою скасування Верховним Судом України попередніх судових рішень стало те, що господарські суди, встановивши, що Київрада оскаржуваним рішенням вилучила земельні ділянки з виключенням їх із категорії земель лісового фонду та віднесенням їх до земель запасу рекреаційного призначення, не з’ясували, належать ці земельні ділянки до земель територіальної громади міста Києва чи до земель державної власності.

Форма власності на спірні землі має вирішальне значення і для визначення компетенції щодо зміни та встановлення цільового призначення земель відповідно до ст. 20 Земельного кодексу України.

Отже, господарські суди, з висновками яких погодився і Вищий господарський суд України, у порушення вимог процесуального закону не з’ясували цих обставин справи та дійшли передчасного висновку про законність вилучення Київською міською радою спірних земельних ділянок, зміну їх цільового призначення та подальшої їх передачі в оренду, йдеться у повідомленні прес-служби ВСУ.