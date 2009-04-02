Володимира Андрейцева обрано заступником голови Вищої ради юстиції

Сьогодні на засіданні Вищої ради юстиції шляхом таємного голосування Володимира АНДРЕЙЦЕВА було обрано заступником голови ВРЮ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРЮ, 23 жовтня 2003 року на з’їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ В.АНДРЕЙЦЕВ був призначений членом Вищої ради юстиції, присягу члена ВРЮ склав на пленарному засіданні Верховної Ради 5 березня 2004 року.

Посада заступника голови Вищої ради юстиції була вільною з 17 грудня 2008 року, після закінчення терміну повноважень члена ВРЮ Миколи ШЕЛЕСТА.