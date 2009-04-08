У Чернігівській області вбито 11-річну дівчинку

На Чернігівщині правоохоронці розслідують кримінальну справу про вбивство 11-річної дівчинки.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв`язків Управління МВС України в Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, увечері 6 квітня до чергової частини Менського районного відділу міліції надійшло повідомлення від жительки села Величківка про те, що її 11-річна донька не повернулася з райцентру після навчання. Міліціонери зі складу слідчо-оперативної групи, яка прибула до помешкання безвісти зниклої, встановили, що дитина навчається в Менській гімназії, щодня на велосипеді їздить на заняття і додому одним і тим же шляхом.

Додаткові сили місцевих правоохоронців почали прочісувати всю місцевість, через яку дівчинка щодня їздить у гімназію. Того ж дня в лісопосадці неподалік Величківки вони виявили труп дівчинки зі слідами насильницької смерті.

Невідомий убивця задушив дитину, а тіло частково прикидав торішнім листям. На місці злочину не було особистих речей дівчинки: учнівського рюкзака з книжками та куртки з шапкою, але пізніше під час прочісування території їх було знайдено.

У даний час над розкриттям злочину працюють досвідчені оперативники, проводяться розшукові заходи. Очолив міліцейську бригаду, яка займається пошуками вбивці, перший заступник начальника УМВС, полковник міліції Сергій ПОТАПЕНКО. Розкриття резонансного злочину знаходиться на особистому контролі у начальника обласної міліції генерал-майора міліції Івана КАТЕРИНЧУКА.

За фактом вбивства дівчинки порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).