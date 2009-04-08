На Донеччині двоє учнів побили вчителя просто на уроці

Черговий спалах дитячої агресії на Донеччині. Там двоє одинадцятикласників побили вчителя просто на уроці. У сімнадцятій школі Костянтинівки викладач музики проводив урок для сьомого класу. Туди несподівано зайшли двоє старшокласників, заявивши, що хочуть побути на уроці. Педагог відмовив, і хлопці провчили вихователя кулаками.

Після рукопашної вчитель опинився у лікарні, пролежав там тиждень – у нього численні забої, струс головного мозку та черепно-мозкова травма. Але в міському управлінні освіти інцидент називають звичним.

Володимир Деміденко, начальник міського управління освіти Костянтинівки: "Випадок я не вважаю якимсь надзвичайним, це суто збіг обставин. Що в таких випадках робить вчитель? Він далі не викликає агресію у дитини. Він повинен її погасити, правда?"

Правоохоронці іншої думки. Вони порушили кримінальну справу за хуліганство. За Кримінальним кодексом школярам загрожує до 5-ти років позбавлення волі або до 4 років колонії.

Учитель, який постраждав, уже післязавтра вийде на роботу. Педагог запевняє: позбавлення волі своїм кривдникам не бажає. І навіть готовий забрати заяву з міліції, якщо хлопці щиро покаються.