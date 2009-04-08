Балога подав до суду на Луценка
Під "роздачу" потрапили два видання
Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА подав позов до суду до міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про захист честі, гідності та ділової репутації.
Як повідомляє газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 61 від 08.04.2009), цю інформацію виданню офіційно підтвердили у прес-службі Президента України.
"Дійсно, 26 березня 2009 року до Ужгородського міського районного суду було подано позовну заяву Віктора БАЛОГИ про захист честі та достоїнства і спростування недостовірної інформації", - говориться в інформації прес-служби. Відповідачами у цій справі є Міністерство внутрішніх справ і Ю.ЛУЦЕНКО, а також приватні підприємства, які видають журнал «Фокус» і ужгородську газету «Трибуна». У повідомленні також підтверджується інформація про допит В.БАЛОГИ, який 28 березня "як законослухняний громадянин з`явився за викликом слідчого".
У своєму коментарі газеті прес-служба акцентує увагу на тому, що в інтерв`ю глава МВС фактично стверджував, що "кримінальну справу було порушено стосовно самого В.БАЛОГИ".
"Проте на сьогодні стосовно В.БАЛОГИ не порушено і не розслідується жодної кримінальної справи, – стверджують в Секретаріаті Президента. – По суті, заяви міністра є брехнею і наклепом, розтиражованими журналом «Фокус» і газетою «Трибуна». Ці два видання не зробили нічого, щоб одержати і представити точку зору самого Віктора БАЛОГИ".
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА дав слідчому МВС свідчення у справі про вбивство ужгородського підприємця Олега Грузіна.