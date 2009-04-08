Найближчим часом Президент звернеться до КС щодо виборів 25 жовтня

Подання Президента до Конституційного Суду України щодо визначення конституційності постанови Верховної Ради про призначення чергових виборів глави держави на 25 жовтня буде направлено найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПОПОВ на засіданні круглого столу в Києві.

І.ПОПОВ нагадав, що постанова Верховної Ради про призначення виборів на 25 жовтня була опублікована лише декілька днів тому. Зараз у Секретаріаті Президента завершується робота над підготовкою відповідного подання до КС.

«Слідкуйте за новинами, думаю, найближчим часом будуть цікаві новини», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

У той же день заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК не виключає, що Президент звернеться до Конституційного Суду щодо рішення Верховної Ради про призначення виборів глави держави на 25 жовтня 2009 року.

Учора, 7 квітня, постанова Верховної Ради України про призначення чергових виборів Президента на неділю, 25 жовтня, набула чинності. Зокрема, її було опубліковано в газеті ”Урядовий кур`єр”. Ще раніше, 4 квітня, цей документ опублікувало видання “Голос України”.