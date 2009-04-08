Працівники СБУ знайшли у Києві 11 картин, викрадених на Житомирщині

Співробітники СБУ в результаті спецоперації, яка завершилась сьогодні у Києві, затримали особу, причетну до викрадення картин з Музею радянського образотворчого мистецтва ім. І.Буханчука у селі Кмитів Коростишівського району Житомирської області, і виявили 11 викрадених картин.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, викрадачі переховували картини в орендованій квартирі у Дніпровському районі столиці.

Оперативники виявили 11 згорнутих у рулони полотен художників Непийпива, Медвецького, Аракеляна, Чуйкова, Байрамова та інших.

На кількох картинах відсутній підпис автора. За попереднім оглядом, серед них є полотна, які належать пензлю Тетяни Яблонської. Експерти вивчають відповідність знайдених картин оригіналам.

Затриманий 35-річний громадянин України, раніше судимий за зберігання наркотиків, переданий до органів МВС, які проводять розслідування у цій кримінальній справі. Особу його спільника встановлено, він розшукується правоохоронними органами.

Як повідомлялось, у ніч на 1 лютого 2009 року з музею були викрадені 17 полотен відомих художників.