Правозахисники вимагають зупинити рекламу мережі шинних центрів

Рекламний ролик мережі шинних центрів VIANOR, ротація якого іде на українських телеканалах, в тому числі на “Інтері”, є брутальною образою дітей, неповагою до прав дитини, загальнолюдських цінностей, виявом нерозуміння батьківської відповідальності та експлуатацією образу дитини.

Про це йдеться у заяві Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна», текст якої передано УНІАН.

Як заявляють правозахисники, порівняння речей з жіночими образами, що є виявом гендерної дискримінації, було традиційним для української реклами.

”Але новий витвір українських рекламодавців є «серйозним кроком вперед»: тепер шини для авто персоніфікуються в образах чотирьох маленьких дітей, яких (за сюжетом) батьки готові обміняти на нові, кращі, які не будуть їм заважати (про це говорить мама). При цьому показуються злякані очі дітей, яких кудись везуть. Потім з’ясовується, що це шини. Але вербальний текст та візуальний ряд протягом майже половини рекламного сюжету зв’язує дитячі образи та «антидитячу» лексику так званих батьків”, - повідомляють у жіночому правозахисному центрі ”Ла Страда Україна”.

Правозахисники вимагають терміново зняти з ефіру та заборонити для показу вказану рекламу.

”Водночас, вважаємо за необхідне проведення роботи з керівниками інформаційних та рекламних агенцій, засобів масової інформації щодо недопущення створення інформаційних та рекламних продуктів, які експлуатують дитячі образи, представляють дітей в якості штучних об’єктів, якими можна розпоряджатися як речами, порушують права дитини тощо”, - йдеться у заяві.