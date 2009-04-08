На Тернопільщині прокуратура вимагає усунути порушення у дитсадках

Прокуратура Тернопільської області вимагає від облдержадміністрації усунути численні порушення у дошкільних навчальних закладах регіону.

Як повідомила УНІАН старший помічник прокурора області Марина ЧУДОПАЛОВА, під час перевірок було виявлено, що кількість дітей у діючих дитсадках перевищує кількість місць, однак у будівлях колишніх дитсадків зараз нерідко розміщуються інші заклади.

За даними М.ЧУДОПАЛОВОЇ, дошкільні навчальні заклади області розраховані на 23 тисячі 482 місця, а відвідують дитсадки 25 тисяч 75 дітей. Відтак, сказала старший помічник прокурора області, грубо порушуються вимоги ст.14 Закону України “Про дошкільну освіту” щодо встановленої законом граничної наповнюваності груп.

Вона також зауважила, що обласне управління освіти і науки у своїх документах спростовує інформацію про наявність черг на влаштування до дитячих дошкільних закладів. Проте вибірковими перевірками у Бережанському, Бучацькому, Гусятинському, Зборівському і Теребовлянському районах виявлено, що у черзі на влаштування до дитсадка або ясел перебувають 320 дітей.

Прокуратура висунула вимогу до обласного управління освіти та науки проконтролювати цільове використання приміщення садків і забезпечити виконання законів у сфері дошкільного виховання.