Ставнійчук шукає правову складову в ідеї проведення одночасних виборів

Київ. 8 квітня. УНІАН. Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК переконана, що для проведення одночасних президентських і парламентських виборів необхідна правова складова

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

За її словами, наразі в цьому питанні присутня політична складова, але необхідна правова.

Тобто, як пояснила вона, призначення таких виборів повинно відбуватися на підставі і в порядку, який передбачений Конституцією.

«З питаннями політичної доцільності державі потрібно закінчувати», - наголосила вона.