Ставнійчук шукає правову складову в ідеї проведення одночасних виборів
16:15, 08 квітня 2009Право
0 0
Але не знаходить
Київ. 8 квітня. УНІАН. Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК переконана, що для проведення одночасних президентських і парламентських виборів необхідна правова складова
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання журналістів.
За її словами, наразі в цьому питанні присутня політична складова, але необхідна правова.
Тобто, як пояснила вона, призначення таких виборів повинно відбуватися на підставі і в порядку, який передбачений Конституцією.
«З питаннями політичної доцільності державі потрібно закінчувати», - наголосила вона.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter