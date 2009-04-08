Порушено кримінальну справу за фактом побиття вчителя старшокласниками

Костянтинівська міжрайонна прокуратура (Донецька область) 6 квітня порушила кримінальну справу за фактом побиття старшокласниками вчителя музики навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа №17), яке сталося під час проведення уроку 30 березня.

Як повідомили УНІАН у міському управлінні міліції Костянтинівки, за фактом побиття порушено кримінальну справу за ст. 296 ч.2 Кримінального кодексу України (хуліганство, здійснене групою людей). Міра покарання, що передбачається, – обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Постраждалий вчитель поки що перебуває на лікарняному, тому остаточний висновок медичної експертизи буде готовий після його лікування, повідомили в міліції.

У свою чергу на сьогоднішній прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО повідомив, що в Костянтинівці зараз працює спеціальна обласна комісія, яка розбирається з інцидентом.

Крім того, губернатор зазначив, що не розділяє позицію начальника Костянтинівського міського управління освіти Володимира ДЕМИДЕНКА, який вчора в коментарі телеканалам сказав, що «нічого надзвичайного не сталося».

В.ДЕМИДЕНКО пояснив поведінку старшокласників їхнім перехідним віком: «Дуже важливо стримувати агресію. 11-й клас – це хлопці, коли йде становлення біологічне у них, вони дуже агресивні, дуже недовірливі». У ефірі каналу «Інтер» він сказав: «Такі випадки спостерігаються в школі щодня, у всіх школах, не тільки в Костянтинівці. Цей випадок не вважаю чимось надзвичайним».

Сьогодні В.ЛОГВИНЕНКО повідомив журналістам: «Я чув вчора ці коментарі. Я не розділяю його позиції. Це перше. І друге - остаточні висновки і рішення, зокрема й кадрові, будуть прийняті за результатами роботи комісії, що працює. Я думаю, що там фахівці розберуться, і у нас буде вже підстава ухвалити рішення».

Як повідомляв УНІАН, 30 березня в Костянтинівці учні 11-го класу під час уроку жорстоко побили вчителя.

За словами вчительки, яка працює в одній із шкіл Костянтинівки, під час проведення уроку музики в 6-му класі до класної кімнати увірвалися троє одинадцятикласників цієї ж школи. Вони стали заважати проведенню уроку, ображати викладача і чіплятися до дівчаток-шестикласниць. Старшокласники не реагували на вимоги вчителя залишити клас, і коли вчитель спробував захистити дівчаток, стали його бити. Вчителя було побито до крові. Він поступив до лікарні з переломом щелепи, численними саднами, гематомами тощо.

До міліції про подію повідомили батьки шестикласників, які виявилися свідками жорстокого побиття вчителя.