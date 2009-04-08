Міністр юстиції України відвідує Білорусь з робочим візитом

Сьогодні міністр юстиції України Микола ОНІЩУК розпочав дводенний робочий візит до Республіки Білорусь. Візит відбувається на запрошення міністра юстиції Республіки Білорусь Володимира ГОЛОВАНОВА, повідомили УНІАН у прес-служба Міністерства юстиції України.

У рамках візиту запланована зустріч міністрів юстиції України та Білорусі, під час якої планується обмін досвідом щодо реалізації низки важливих юстиціарних реформ, а саме, удосконалення правових механізмів забезпечення конституційних прав і свобод людини, реформування системи правосуддя, кримінальної юстиції та системи відбування покарань, створення правових засад запобігання та протидії корупції, реформування системи нотаріату з метою створення єдиного нотаріату, формування системи безоплатної правової допомоги.

Планується також, що сторони обговорять можливі шляхи практичної реалізації Угоди між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Білорусь у галузі судової експертизи, яка була підписана 23 січня 2009 року у м. Чернігів (Україна).