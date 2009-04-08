Українці в Італії збунтувалися проти «податку Тимошенко»

Громадські організації українців за кордоном вимагають від Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО скасувати постанову уряду про оподаткування трудових мігрантів.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

Він зазначив, що 5 березня 2009 року уряд прийняв постанову № 236 “Про роз’яснення особливостей застосування окремих норм указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 для фізичних осіб, які проводять підприємницьку діяльність за межами України в умовах світової фінансово-економічної кризи”.

О.ГОРОДЕЦЬКИЙ наголосив, що останнім часом почастішали спроби фіскальних органів України оподатковувати заощадження трудових мігрантів, прикриваючись так званою “соціальною рівністю” з мешканцями України.

На переконання О.ГОРОДЕЦЬКОГО, подібні дії української влади, особливо під час фінансово-економічної кризи, не сприяють покращенню ситуації в державі. Навпаки, за його словами, такі рішення сіють паніку серед трудових мігрантів, змушують їх зменшувати перекази на Батьківщину та замислюватись над тим, щоб остаточно залишитися в країні перебування.

“Ми вважаємо, що будь-які спроби обкласти громадян України, які працюють закордоном, ще якимись додатковими податками є абсолютно незаконними, вони не мають прецеденту у світовій практиці”, - сказав він.

О.ГОРОДЕЦЬКИЙ нагадав, що між Україною та Італією підписано Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, і українці, які легально працюють в Італії, сплачують податки в цій країні.

“Вважаю, що немає абсолютно ніяких правових підстав вимагати, щоб люди, які працюють за кордоном, платили ще якісь податки”, - сказав він.

О.ГОРОДЕЦЬКИЙ повідомив, що громадські організації українців за кордоном, крім припинення оподаткування грошових переказів трудових мігрантів, вимагають від Президента та уряду на час фінансово-економічної кризи не приймати будь-яких рішень, що дестабілізують ситуацію та сіють паніку серед українців, які працюють закордоном. Також українські емігранти висувають вимогу не допустити зменшення фінансування українських дипломатичних представництв в країнах масового проживання громадян України. Вони закликають українську владу заохочувати мігрантів переказувати гроші в Україну, гарантуючи їм право на недоторканність приватної власності.

О.ГОРОДЕЦЬКИЙ зазначив, що на сьогодні під цими вимогами поставили свої підписи представники близько 20 українських громадських організацій Італії. За його словами, якщо українська влада не задовольнить вимоги трудових мігрантів, їхні протести будуть значно серйознішими.

При цьому О.ГОРОДЕЦЬКИЙ повідомив, що на сьогодні в Італії працює близько 600 тис. українців.

У свою чергу, голова Комісії Української греко-католицької церкви у справах мігрантів Григорій СЕЛЕЩУК зазначив, що в українському політикумі явище трудової міграції не отримало належної уваги. “Попри декларативні заяви, на жаль, далі справа не пішла”, - сказав він.

За словами Г.СЕЛЕЩУКА, це пояснюється слабкою політичною волею представників влади справді стати на захист трудових мігрантів та відсутністю чіткого розуміння, яких конкретних заходів треба вживати. Також він вважає, що влада недостатньо готова до широкого залучення громадських організацій як в Україні, так і за кордоном, до вирішення проблем трудових мігрантів.

Г.СЕЛЕЩУК повідомив, що, за підрахунками Християнського товариства українців в Італії, загальна сума щорічних переказів трудових мігрантів в Україну становить близько 5 млрд. євро.

Перший заступник голови Української Всесвітньої Координаційної Ради Михайло РАТУШНИЙ також вважає неприпустимим стягувати додаткові податки з українських трудових мігрантів. Крім того, він переконаний у необхідності відкриття в Італії додаткових українських консульств.