Ющенко нагородив правозахисника Овсієнка орденом Ярослава Мудрого
16:53, 08 квітня 2009Право
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За відстоювання прав і свобод
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив правозахисника Василя ОВСІЄНКА орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Відповідний указ обнародуваний на офіційному сайті глави держави.
В.ОВСІЄНКА нагороджено за “визначні заслуги перед Українською державою у відстоюванні прав і свобод людини, активну правозахисну, гуманістичну і громадську діяльність та з нагоди 60-річчя від дня народження”.
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