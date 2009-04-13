КС не збирається давати Ющенку привід розпустити Верховну Раду?

Конституційний Суд не має наміру давати президенту Віктору Ющенку приводу для дострокового розпуску Верховної Ради VI скликання і підтримувати його подання щодо порушення порядку призначення прем`єр-міністра.

Як пише газета "Комерсант-Україна" з посиланням на джерела в КС, результати рейтингового голосування суддів на закритому засіданні Суду показали, що супротивників цієї ідеї більше, ніж прихильників.

КС провів закрите засідання у справі, у якій президент просить визнати порушенням Конституції той факт, що після формування в парламенті коаліції фракцій БЮТ, "Наша Україна - Народна самооборона" і блоку Литвина главі держави не було подано подання на призначення прем`єр-міністра.

Відкрите слухання в цій справі у КС пройшло на початку квітня, а вже в минулу середу відбулося перше рейтингове голосування.

"Дев`ять суддів проголосували проти того, на чому наполягає президент, шість – підтримали вимогу Віктора Ющенка. Ще троє суддів на засідання не прийшли і, таким чином, у голосуванні не брали участь", - розповів співрозмовник газети в КС.

"Голосування, яке відбулося в Конституційному Суді в середу, показало, що в президента практично немає шансів виграти справу", - заявило джерело видання.

За словами джерела, затягувати з винесенням рішення за поданням президента в Конституційному Суді не хочуть. Рішення КС, як відомо, вважається ухваленим, якщо за нього проголосували мінімум 10 із 18 суддів.

"Ті дев`ять суддів, які голосували проти, зараз докладають максимум зусиль для притягнення на свій бік насамперед тих суддів, яких не було на засіданні", - сказало джерело.

Один із юристів БЮТ, народний депутат Віктор Швець заявив, що "очікував від КС чогось подібного". "Точною інформацією про події в Конституційному Суді я не володію, але з правової точки зору було очевидно, що президентові не варто сподіватися на позитивний результат", - сказав він.

Іншої думки дотримується депутат фракції Партії регіонів Юрій Мірошниченко: "Президент має всі підстави вважати, що процедура легітимізації уряду не дотримана. Сьогодні взагалі незрозуміло, кого представляє цей уряд".

Як відомо, подання з проханням невідкладно розтлумачити деякі нюанси формування уряду Ющенко направив до КС у середині лютого. У документі вказувалося, що відповідно до ч. 8 ст. 83 основного закону коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді повинна внести президенту пропозиції щодо кандидатури прем`єр-міністра, а також щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів.

У ході усних слухань справи представник президента в КС Марина Ставнійчук не стала приховувати, що мета президента – знайти привід для дострокового розпуску Верховної Ради VI скликання. "Розпуск парламенту саме і є тією формою відповідальності, яка настає в тому випадку, коли не сформовано уряд", - сказала вона.