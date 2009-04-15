Черновецкий вернул себе одного из замов, уволенных Ющенко

Александр ЛУЦКИЙ единственный из пяти уволенных в соответствии с указом Президента заместителей председателя Киевской городской государственной администрации восстановлен в должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, распоряжение о назначении А.ЛУЦКОГО лично подписал мэр столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, когда после отпуска, оформленного с 27 марта по 6 апреля, приходил по делам в горгосадминистрацию (7 апреля пресс-служба мэрии проинформировала, что столичный председатель будет отсутствовать на службе еще 2-3 недели, поскольку нуждается в лечении после перенесенной ранее болезни – УНИАН).

Известно, что А.ЛУЦКИЙ в должности заместителя председателя КГГА курировал вопросы использования и охраны земельных ресурсов города.

Что касается Дениса БАССА, кандидатура которого на должность первого заместителя председателя КГГА также уже согласована с Секретариатом Президента, А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что соответствующее распоряжение подготовлено, но еще не подписано городским председателем.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 6 марта с.г. отменил распоряжение председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о назначении заместителями председателя КГГА Д.БАССА, Виталия ЖУРАВСКОГО, Бронислава СТЫЧИНСКОГО, Владимира ГОЛОВАЧА и А.ЛУЦКОГО. По словам главы государства, эти должностные лица были назначены без согласования с Президентом вопреки законодательству.

20 марта Киевский городской председатель во исполнение указа Президента подписал распоряжение об увольнении пяти своих заместителей из занимаемых должностей.

27 марта и.о. председателя КГГА А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что уволенные заместители назначены исполняющими обязанности. Вместе с тем, на тот день уже была согласована кандидатура А.ЛУЦКОГО.

3 апреля в пресс-службе КГГА сообщили, что в Секретариате Президента уже согласована кандидатура Д.БАССА на должность первого заместителя председателя КГГА.