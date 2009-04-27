Ющенка заспокоюють Медведька: Піскун йому не конкурент

Рішення окружного адміністративного суду Києва, який задовольнив позов Святослава ПІСКУНА, не призведе до зміни керівництва Генеральної прокуратури України.

Про це журналістам на брифінгу повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

«Рішення окружного адміністративного суду жодним чином не впливає на статус генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА і до зміни керівництва Генеральної прокуратури не призведе», - сказала І.ВАННИКОВА.

Вона нагадала, до окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням задовольнив позов С.ПІСКУНА лише у частині скасування указу Президента від 24 травня 2007 року, яким було скасовано інший указ про поновлення пана С.ПІСКУНА на посаді генпрокурора.

Водночас, за інформацією І.ВАННИКОВОЇ, суд відмовив С.ПІСКУНУ у задоволенні вимоги про поновлення його на посаді генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва 24 квітня визнав незаконним Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 24 травня 2007 р. № 469/2007 “Про визнання таким, що втратив дію, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”. Указом від 26 квітня 2007 року С.ПІСКУНА було поновлено на посаді генерального прокурора України.

26 квітня 2007 р., Президент поновив С.ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України на виконання рішення Шевченківського районного суду Києва. У той же час, 24 травня 2007 року В.ЮЩЕНКО підписав Указ № 469/2007 “Про визнання таким, що втратив дію, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”.

Як йдеться в оприлюдненому Офіційним інтернет-представництвом глави держави документі, “з метою забезпечення виконання норм Конституції України про несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності і відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності» визнати таким, що втратив дію, Указ Президента України від 26 квітня 2007 року № 357 «Питання С.ПІСКУНА». С.ПІСКУН оскаржив цей указ.

У той же час, незважаючи на рішення суду, С.ПІСКУН заявив, що не писатиме заяву про поновлення на посаді генерального прокурора України. С.ПІСКУН зазначив, що рішенням Окружного апеляційного адмінсуду Києва скасовано «незаконний указ про моє звільнення, а тому, автоматично це означає, що працює указ про моє призначення» на посаду генерального прокурора.