На Київщині затримано голову сільради за хабар в 1 млн. грн.

У Бориспільському районі Київської області затримано голову сільської ради, яка вимагала майже 1 млн. грн. хабара за сприяння у виділенні землі.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, посадовцю інкримінується вимагання та отримання через посередника хабара в особливо великому розмірі за сприяння у винесені на чергове засідання сесії сільської ради та прийнятті позитивного рішення щодо безоплатного виділення двох земельних ділянок розміром 0,4 га.

Зокрема, співробітники міліції встановили, що сільський голова вимагала від приватної особи та отримала через посередника частину хабара у сумі 300 тис. грн. Вони з’ясували, що посадовець за попередньою домовленістю з одним із керівників спеціалізованого підприємства обрала певну лінію поведінки з бажаючими отримати земельну ділянку. Зокрема, вона казала, що кошти отримуватиме для потреб сільської ради, нібито для ремонту доріг, клубу та проведення електролінії, водночас депутатів сільської ради голова запевняла, що земельну ділянку необхідно виділити для того, щоб її одержувачі зробили певні роботи з благоустрою села без зазначення їх виду, обсягу та вартості.

Фактично, кошти у сумі 960 тис. грн., які голова сільради вимагала від приватної особи, повинні були бути внесені нею готівкою у касу спецпідприємства для проведення ремонту доріг. У свою чергу, керівник цього підприємства повинен був виконати мінімальний обсяг робіт для того, щоб показати депутатам видимість певної роботи з благоустрою села – освітлення однієї вулиці на загальну суму 49 тис. грн. Різниця, за мінусом одного відсотка, надійшла б голові сільради. Однак приватна особа відмовилась давати кошти таким способом, тож посадовець запропонувала внести гроші у банківську скриньку, заздалегідь відкриту на ім’я її знайомого.

Голова сільради разом зі спільником були затримані «на гарячому» - під час передачі ключів від банківської скриньки за отримане рішення сільської ради про надання дозволу місцевій мешканці на збір документації щодо землевідведення.

Зібрані співробітниками міліції матеріали були направлені до Бориспільської міжрайонної прокуратури Київської області для порушення кримінальної справи стосовно сільського голови сільради Бориспільського району за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, або за попередньою змовою групою).

Незважаючи на задокументований злочин, за результатами додаткової перевірки Бориспільською міжрайонною прокуратурою відмовлено у порушенні кримінальної справи на підставі п. 2 ст. 6 Кримінально-процесуального кодексу України, зазначило джерело.