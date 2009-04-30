КС ВИНІС РІШЕННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ УРЯДУ ПІСЛЯ СТВОРЕННЯ НОВОЇ КОАЛІЦІЇ

Внесення пропозицій Президенту України щодо кандидатури прем’єр-міністра України, а також відповідно до Конституції України - щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів належить виключно до повноважень коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Конституційного Суду було оприлюднене сьогодні за поданням Президента щодо формування уряду після створення нової коаліції.

Президент України звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положення частини восьмої статті 83 Конституції України у системному зв’язку з положеннями частини шостої, сьомої статті 83, пункту 9 частини першої статті 106, частин третьої, четвертої статті 144 Конституції України. Практичну необхідність у роз’ясненні норми частини восьмої статті 83 Конституції України глава держави обґрунтував неоднозначним розумінням цієї норми суб’єктами реалізації відповідних повноважень.

Конституційний Суд, ухвалюючи рішення, вказав, що саме участь коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді у формуванні Кабінету міністрів, передбачена частиною восьмою статті 83 Конституції, є виключним конституційним повноваженням коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді. За частиною восьмою статті 83 Конституції коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання парламенту, що проводиться після чергових або позачергових виборів ВР, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВР. Конституційний Суд вказав, що системний аналіз положень частин шостої, сьомої статті 83 пункту 9 частини першої статті 106, частини третьої статті 114 Конституції свідчить, що поняття “коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді, сформована відповідно до статті 83 Конституції України”, включає як коаліцію депутатських фракцій, сформовану у новообраній Верховній Раді, так і коаліцію депутатських фракцій, сформовану у разі припинення діяльності попередньої коаліції депутатських фракцій у ВР. Відповідно Основний Закон України передбачає і участь коаліції депутатських фракцій, сформованої у разі припинення діяльності попередньої коаліції депутатських фракцій у ВР, у формування Кабінету міністрів, що здійснюється шляхом реалізації нею визначених частиною восьмою статті 83 повноважень стосовно внесення відповідно до Конституції пропозиції Президенту щодо кандидатури прем’єр-міністра, а також відповідно до Конституції щодо кандидатур до складу уряду, який реалізується через визначений Конституцією механізм призначення глави уряду, інших членів Кабміну. Конституційний Суд вважає, що саме таким чином реалізується основна мета створення коаліції депутатських фракцій, її конституційні повноваження як суб’єкта формування уряду. Конституційний Суд дійшов висновку, що внесення пропозиції Президенту України щодо кандидатури прем’єр-міністра, а також відповідно до Конституції України – щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів належить виключно до повноважень коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України. “Положення частини восьмої статті 83 Конституції України в аспекті конституційного подання у системному зв’язку з частинами шостою, сьомою статті 83, пунктом 9 частини першої статті 106, частинами третьою, четвертою статті 114 Конституції України слід розуміти так, що внесення пропозицій Президенту України щодо кандидатури прем’єр-міністра України, а також відповідно до Конституції України – щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів належить виключно до повноважень коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, сформованої відповідно до частин шостої, сьомої статті 83 Конституції України”, - говориться в рішенні КС.

Рішення є обов’язковим до виконання на всій території України, остаточним і не може бути оскаржене. Воно підлягає опублікуванню у “Віснику Конституційного Суду України” та в інших офіційних виданнях України.