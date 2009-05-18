Порушено кримінальну справу проти підлітка, який вкрав гроші у батька

У Житомирі порушено кримінальну справу проти підлітка, який вкрав у батька 13 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Богунському райвідділі УМВС в Житомирській області .

До правоохоронців звернувся 38-річний житомирянин зі скаргою на те, що невідомий через відчинену кватирку викрав з хати згадану суму. За відбитками пальців міліція з’ясувала, що крадіжку скоїв 15-літній син потерпілого, який вже поставав перед судом за подібні крадіжки, зазначається у повідомленні.

За словами правоохоронців, хлопець почав красти з 11 років, переважно у родичів та знайомих, однак через незначний вік суд брав з нього підписку про невиїзд як міру запобіжного заходу. Зловмисник пограбував тітку, дідуся та квартирантів діда. Його останньою жертвою став рідний батько.

Малолітнього злодія затримали в одному із сіл Житомирського району під час розваг на вкрадені гроші.

Наразі за цим фактом порушено кримінальну справу і, як зауважують правоохоронці, швидше за все, підлітку доведеться провести кілька років за гратами.