Представники грального бізнесу подали позови до держави

Представники грального бізнесу в Україні подали до суду позови до держави з вимогою повернути їм гроші, сплачені за отримання патентів.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН член Української асоціації діячів грального бізнесу Ірина СМИРНОВА.

«Наші компанії вже зараз подали сотні позовів до держави з претензією на повернення грошей», – сказала вона.

За словами І.СМИРНОВОЇ, повернення грошей одному маленькому казино має становити близько 1,5 млн. грн. За приблизними підрахунками, загалом по галузі повернення суми, сплаченої за патенти, становить приблизно 0,5 млрд. грн., причому ці кошти повинні повернути місцеві бюджети.

І.СМИРНОВА відзначила, що суб`єкти грального бізнесу мають всі законні підстави вимагати повернення цих грошей, які вони сплатили наперед.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не лише гральний бізнес, а й участь в азартних іграх. Згідно із законом, до суб`єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі 8 тисяч мінімальних зарплат з конфіскацією грального устаткування, а прибуток від проведення такої азартної гри підлягає переліку до держбюджету.

Того ж дня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що глава держави підпише цей закон.

Заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента в Конституційному Суді й Центральній виборчій комісії Марина СТАВНИЙЧУК 18 травня заявила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий проаналізувати всі пропозиції, зокрема, правового характеру, що стосуються врегулювання ситуації з гральним бізнесом в Україні.

Водночас М.СТАВНІЙЧУК відзначила, що за станом на 18 травня Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні», прийнятий Верховною Радою 15 травня ц.р., не надійшов на підпис Президентові України.