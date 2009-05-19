Оніщук хоче євроекспертизи на проекту закону „Про прокуратуру”

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК звернувся до Європейської комісії „За демократію через право” (Венеціанська комісія) з проханням про проведення експертизи проекту Закону України „Про прокуратуру”, ухваленого Верховною Радою у першому читанні 14 квітня 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами М.ОНІЩУКА, Мін’юст стурбований тим, що законопроект не передбачає реформування прокуратури України, як того вимагають міжнародні зобов’язання України перед Радою Європи та відповідні міжнародні документи щодо місця, ролі та функцій прокуратури у демократичному суспільстві.

Міністр наголосив, що проект, ухвалений у першому читанні, суттєво не відрізняється від законопроекту, експертизу якого Венеціанська комісія здійснювала в 2004 році.

Тоді Венеціанська комісія зазначила, що „проект закону не можна назвати докорінною реформою існуючої прокуратури”, зокрема, з тих причин, що його положення не відповідають стандартам Ради Європи (в т.ч. рекомендації Rec(2000)19), та не передбачають процедури незалежного зовнішнього контролю за прокуратурою.

Крім того, Венеціанська комісія вказала на порушення принципу розподілу влад; на перетинання повноважень прокурора із повноваженнями законодавчої, виконавчої та судової гілок влад; на концентрацію в руках прокуратури та генерального прокурора надмірних владних повноважень.

Венеціанська комісія також наголошувала на недоцільності наділення прокурора, який є державним обвинувачем, повноваженнями та завданнями, що виходять за межі функції кримінального переслідування правопорушень та захисту інтересів держави і громадян у системі кримінального правосуддя..

Міністр юстиції нагадав, що Парламентська Асамблея Ради Європи у доповіді щодо виконання Україною обов’язків та зобов’язань від 5 жовтня 2005 року закликала органи державної влади України подати до Венеціанської комісії остаточну версію законопроекту про прокуратуру, до її прийняття парламентом.

Крім того, занепокоєння щодо ухвалення у першому читанні вищеназваного проекту закону висловили також представники Ради Європи під час офіційного візиту М.ОНІЩУКА до Страсбурга 27-29 квітня 2009 рокую

«Тому Міністерство юстиції переконано, що підготовка цього проекту до розгляду у другому читанні має здійснюватись виключно з урахуванням висновку Венеціанської комісії», - зазначив М.ОНІЩУК.

Відповідні звернення міністра юстиції направлено також до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та голови профільного Комітету ВР Віктора ШВЕЦЯ.