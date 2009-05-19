Профспілка працівників харчопрому подала позов до Кабміну

Всеукраїнська профспілка працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей подала позов до Кабінету Міністрів України з приводу невиконання урядом пунктів генеральної угоди, укладеної 15 квітня 2008 року між Кабінетом Міністрів України і всеукраїнськими об`єднаннями організацій працедавців і підприємців, всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями.

Про це УНІАН повідомили в профспілці.

Згідно з повідомленням, позов подано 15 квітня 2009 року до Окружного адміністративного суду Києва. Зокрема, в ньому зазначено, що, підписавши генеральну угоду, уряд узяв на себе зобов`язання забезпечувати захист інтересів вітчизняних товаровиробників. Не зважаючи на це, Кабінет Міністрів продовжував жорстку політику адміністративного регулювання харчової галузі, зокрема хлібопекарської, порушуючи норми Конституції та чинних законодавчих актів, створюючи загрозу закриття хлібозаводів через борги та провокуючи безробіття.

На думку профспілки, такими антиконституційними, спрямованими на знищення хлібопекарської та харчової галузей загалом є постанови Кабміну «Про затвердження повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (№1548 від 25 грудня 1996 р.), «Про доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. №1548» (№845 від 20 червня 2007 р.), «Про внесення змін у деякі постанови Кабінету Міністрів України» (№276 від 26 березня 2008 р.), «Про затвердження порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари» (№1222 від 17 жовтня 2007 р.), «Про внесення змін у Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари» (№709 від 6 серпня 2008 р.).

Крім того, 18 травня 2009 року Всеукраїнська профспілка працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей надіслала Президентові та прем`єр-міністрові України звернення делегатів I з`їзду Всеукраїнської профспілки працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей щодо забезпечення конституційних прав виробників хліба і найнятих робітників підприємств хлібопекарської галузі України. З`їзд відбувся в Дніпропетровську 15 травня 2009 року.

Делегати з`їзду визнали позицію уряду соціально безвідповідальною, оскільки він досі не вніс зміни в постанову Кабміну №373 від 17 квітня 2008 року, які дали б змогу включити в повну собівартість виробництва хлібобулочної продукції відрахування коштів на оздоровлення і культурно-масові роботи. Через це діти працівників хлібопекарської галузі 2009 року позбавлені можливості оздоровитися в таборах і санаторіях під час літніх канікул. Профспілки називають це дискримінацією дітей за професійною належністю їхніх батьків.