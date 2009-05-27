КС розгляне справу щодо права кожного громадянина на правову допомогу

Завтра, 28 травня, Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочне розгляд справи за конституційним зверненням громадянина Ігоря ГОЛОВАНЯ щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України щодо права кожного на правову допомогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, необхідність у такому тлумаченні автор клопотання обгрунтовує тим, що органи дізнання, досудового слідства по-різному розуміють і застосовують вказані положення при проведенні допиту свідка або потерпілого.

На думку І.ГОЛОВАНЯ, неоднозначне застосування органами дізнання, досудового слідства положень статті 59 Конституції України може призвести до обмеження його конституційного права на правову допомогу у разі допиту як свідка та дачі пояснень будь-яким державним органам.

Суддя-доповідач у справі – Ярослава МАЧУЖАК.

Початок о 10.00.

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