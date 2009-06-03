Уряд не втручатиметься в формування цін на нафтопродукти
11:06, 03 червня 2009Право
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«Немає жодних проектів постанов»
Міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН спростовує інформацію про намір уряду запровадити державне регулювання цін на ринку нафтопродуктів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПРОДАН повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.
«Немає жодних проектів постанов, які б готувало Мінпаливенерго щодо встановлення ціни на паливо. Сьогодні ціна формується на ринкових засадах», - сказав Ю.ПРОДАН.
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