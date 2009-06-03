RosUkrEnergo в Стокгольмському суді вимагає від ”Нафтогазу” 2 млрд. дол.

Швейцарська RosUkrEnergo ( RUE ) підрахувала суму претензій до ”Нафтогазу України”, з яким судиться в Стокгольмі. Компанія Дмитра ФІРТАША вимагає від української газової монополії більш як 2 млрд. дол. Експерти вважають, що шанси RUE в суді залежатимуть від результатів президентської гонки в Україні восени. Про це пише сьогодні російська газета ”Коммерсантъ”.

Позов про примушення ”Нафтогазу” до виконання зобов`язань з транзиту до Стокгольмського арбітражу RosUkrEnergo подала 3 січня цього року. Як розповіло вчора ”Ъ” джерело, близьке до співвласника компанії Д.ФІРТАША, у травні компанія за запитом суду склала обгрунтування позовних вимог і направила їх судді і відповідачеві. Сума позовних вимог перевищила 2 млрд. дол. Раніше RUE зазначала лише суму претензій за невчасну оплату газу за грудень 2008 року, вона становила 614 млн. дол. Зараз сума вимог за цим позовом зросла, приблизно, до 1 млрд. дол. Решта частина суми — недоотриманий RUE прибуток через відмову НАК підняти зі сховищ і транспортувати до кордону газ у січні 2009 року, вже після того, як RUE з січня перестала бути постачальником газу до України. В результаті, RosUkrEnergo не змогла виконати свої контрактні зобов`язання перед клієнтами в Польщі і Румунії, уточнив співбесідник ”Ъ”. Розгляд по суті призначено на тиждень з 25 червня по 1 липня, точна дата поки що не визначена.

Представники в Стокгольмському суді та прес-секретар RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ вчора від коментарів відмовилися, але офіційний представник ”Нафтогазу України” Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ підтвердив, що RosUkrEnergo уточнила суму вимог в 2 млрд. дол.

У ”Газпромі” (володіє 50% RosUkrEnergo) сказали, що монополія займає відносно суду ”нейтральну позицію”. Вчора голова правління газової монополії Олексій МІЛЛЄР обговорював з головою ”Нафтогазу” Олегом ДУБИНОЮ питання оплати газу в травні і схему фінансування закладення газу до сховищ, але, як повідомили в обох компаніях, проблему судових розглядів у Стокгольмі на переговорах не порушували.

Видання зазначає, що після того, як RosUkrEnergo з січня втратила право на постачання газу до України, Д.ФІРТАШ опинився залученим до цілої низки судових процесів. Крім процесу в Стокгольмі проти ”Нафтогазу” його структура Mabofi Holdings Limited судиться в Угорщині проти відчуження трейдерської компанії Emfesz, що належала їй, на користь швейцарської Rosgas. У Emfesz в Угорщині є контракти на реалізацію газу в обсягу 3,5 млрд. кубометрів і велика електростанція, що проектується. Вчора Mabofi повідомила, що добилася в швейцарському суді заборони на продаж Emfesz і його активів. Крім того, 1 червня Київський господарський суд ухвалив рішення про ліквідацію дочірньої структури RosUkrEnergo (50%) — ЗАТ ”УкрГаз-Енерго” за домовленістю акціонерів компанії.

Партнер київської юридичної фірми ”Правові партнери” Андрій ДОМАНСЬКИЙ вважає, що перемогу в стокгольмському суді може забезпечити лише консолідована позиція акціонерів RosUkrEnergo. Директор East European Gas Analysis Михайло КОРЧЕМКІН здивований, що Д.ФІРТАШ не виставив претензії до ”Газпрому”, з відома якого більш як 10 млрд. кубометрів газу RosUkrEnergo у сховищах України було передано на баланс ”Нафтогазу”. ”Якщо один із директорів компанії дасть свідчення на користь Д.ФІРТАША, а інший — проти, це дасть серйозні шанси захисту ”Нафтогазу”, - вважає юрист. Але Максим ШЄЇН з ”Брокеркредитсервісу” вважає, що рішення суду за позовом Rosukrenergo у будь-якому разі буде відкладено до завершення президентських виборів в Україні, і залежно від їх підсумків може бути використано на користь ”Газпрому”.