Наступного тижня ВР розгляне Президентські зміни до Конституції

Верховна Рада наступного пленарного тижня розглядатиме запропоновані Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ зміни до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання після закінчення Погоджувальної ради заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, під час Погоджувальної ради обговорювалося звернення Президента до ВР з проханням пришвидшити розгляд змін до Конституції, що були запропоновані ним.

«Цей законопроект ми розглянемо на наступному пленарному тижні», - сказав спікер.

Також ВР на наступному пленарному тижні розгляне законопроект щодо державних закупівель.

В.ЛИТВИН зауважив, що всі фракції мають вивчити пропозиції до законопроекту щодо державних закупівель і висловити свою позицію.