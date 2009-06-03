ТСК щодо «Інтера» знову не зібрала кворум

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова та заволодіння невідомими особами його власністю - акціями телекомпанії «Інтер» знову не змогла провести своє засідання через відсутність кворуму.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ, член цієї ТСК Віталій ЧУДНОВСЬКИЙ.

За його словами, комісія досі жодного разу не змогла провести повноцінне засідання.

При цьому він зазначив, що члени ТСК від фракцій БЮТ та НУ-НС постійно приходять на засідання комісії, тим часом представники від фракції Партії регіонів ігнорують засідання.

«І це зрозуміло, оскільки вони роблять все, аби захистити одного зі своїх спонсорів, що причетний до каналу «Інтер», - сказав він.

В той же час, за словами народного депутата, незрозуміло, чому засідання комісії ігнорує представник від фракції Блоку Литвина.

В.ЧУДНОВСЬКИЙ повідомив, що голова ТСК має намір в черговий раз провести переговори з усіма фракціями, аби вони зобов’язали своїх представників брати участь у засіданнях ТСК.

Він також зауважив, що наступного разу ТСК планує зібратися на наступному тижні. Однак остаточну дату поки не визначено.

Як повідомляв УНІАН, ця ТСК була створена 19 травня за наполяганням фракції БЮТ.

Головою ТСК обрано депутата від БЮТ Андрія ПОРТНОВА, а його заступником - депутата від Партії регіонів Ганну ГЕРМАН. Комісія працюватиме впродовж року, а звіт буде заслуханий впродовж 6 місяців.

Довідка УНІАН. Колишній власник ”Інтера” І.Плужников, який володів 71% акцій телеканалу, помер у червні 2005 року. Незабаром після цього його вдова продала 61% компанії нинішньому першому заступнику голови Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ.

Ініціатор створення Тимчасової слідчої комісії щодо ”Інтера” депутат від БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО заявляв, що є дані про те, що передачу прав власності на телеканал здійснено незаконним шляхом.

У квітні цього року міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляв, що у міліції не відкидають, що нотаріально засвідчену копію доручення на передачу права власності телеканалу ”Інтер” від імені І.Плужникова в частині його підпису й прізвища сфальсифіковано. Зі свого боку опозиційна Партія регіонів вважає, що БЮТ такою ініціативою хоче взяти під контроль найбільший телеканал країни.