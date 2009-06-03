У відносинах України та ЄС у сфері юстиції виявлено прогрес

Сторони відзначають прогрес у виконанні Плану дій Україна - ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки. Про це, під час засідання Україна – Трійка ЄС, яке розпочалося 3 червня в Люксембурзі, заявив, зокрема, глава української делегації, Міністр юстиції України Микола Оніщук.

За словами глави української делегації, прогрес відзначається обома сторонами, про що, серед іншого, свідчать результати Спільної оцінки виконання графіку імплементації Плану дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, які обговорювалися 12-13 травня у Брюсселі.

Сторони визнають позитивні зрушення, здійснені українською стороною щодо удосконалення національного законодавства у сфері міграції та притулку, а також щодо реформування Державної прикордонної служби України для належного управління кордонами.

Відзначаються кроки, зроблені Україною у боротьбі з організованою злочинністю, включаючи протидію торгівлі людьми та розповсюдження наркотиків, консолідацію зусиль для запобігання тероризму .

Також, сторони позитивно оцінюють заходи, вжиті Україною з метою протидії корупції. Зокрема, щодо стану виконання Плану заходів із реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» та виконання рекомендацій Групи держав проти корупції для України.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 червня, у Люксембурзі (Велике Герцогство Люксембург) в рамках сьомого засідання міністрів юстиції та внутрішніх справ у форматі Україна-Трійка ЄС відбувається обговорення питань реалізації плану дій Україні-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки та запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до Європейського Союзу. Оновлений план дій у сфері юстиції, свобод та безпеки являє собою одну з найважливіших складових нового базового договору між Україною та Європейським Союзом і містить близько 100 цілей та 200 спільних заходів у вказаній сфері.

З європейської сторони в засіданні беруть участь представники ЄС, а також міністри юстиції та внутрішніх справ Чехії - країни, що наразі головує в Європейському Союзі, та Швеції – країни наступного головування. З українського боку в засіданні Україна - Трійка ЄС беруть участь представники міністерств юстиції та внутрішніх справ, МЗС, Державної прикордонної служби.