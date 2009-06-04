Заарештовано директора залу гральних автоматів, де внаслідок пожежі загинули люди

Директору товариства з обмеженою відповідальністю «Метро ДжекПот» пред’явлено обвинувачення у порушенні вимог пожежної безпеки в залі гральних автоматів у Дніпропетровську, де у ніч на 7 травня внаслідок пожежі загинуло 9 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам начальник Головного управління МВС у Дніпропетровській області Анатолій НАУМЕНКО.

За його словам, раніше затриманого правоохоронцями директора ТОВ «Метро ДжекПот» заарештовано.

А.НАУМЕНКО зазначив, що у даний час комплексна експертиза стосовно причин виникнення пожежі в залі гральних автоматів, яку проводять київські фахівці, ще не завершена, тож остаточну версію щодо причин трагедії наразі назвати не можна.

«Якою б не була причина пожежі, наслідки у неї одні – загибель людей через порушення вимог пожежної безпеки в залі гральних автоматів. За таких умов люди не могли не загинути, і винні в цьому відповідатимуть за законом», - зазначив А.НАУМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську в ніч на 7 травня в приміщені залу гральних автоматів ТОВ «Метро ДжекПот», яке належить ТОВ «Порив», сталася пожежа, внаслідок якої загинуло 9 та травмовано 11 осіб.

За фактом недотримання вимог пожежної безпеки в залі ігрових автоматів Жовтневий райвідділ міліції Дніпропетровська порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу.