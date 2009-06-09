ДАІ не хоче мати справи з автомобілями, що пошкоджують газони

Складання протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з пошкодженням зелених насаджень при паркуванні автотранспорту, не входить до сфери компетенції працівників Державтоінспекції.

Про це йдеться в оприлюдненому роз’ясненні Головного управління МВС України в м. Києві у зв’язку з матеріалами в деяких ЗМІ про втілення в столиці рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 “Про Правила благоустрою міста Києва”.

“На адресу київської міліції лунають закиди, що вона не бере участь у цих заходах (контролем за паркуванням в зелених зонах – УНІАН) й відмовляється повідомляти комунальникам інформацію про власників транспортних засобів, які порушили правила благоустрою в частині знищення або пошкодження зелених насаджень. Такі запити на адресу управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві надходять від комунального підприємства “Київтранспарксервіс” та Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва”, - зазначається у роз’ясненні столичного управління міліції.

У правоохоронних органах зазначають, що, у відповідності до п. 5 ст. 10 закону «Про міліцію», до основних обов’язків співробітників міліції входить припинення адміністративних правопорушень і здійснення провадження у справах про них. Разом з тим, підкреслюється в роз’ясненні, законодавство України про адміністративні правопорушення складається із Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів.

“Положеннями ст. 255 Кодексу визначена компетенція міліції в частині складання протоколів про адміністративну відповідальність. Між тим, у відповідності до цієї статті, протоколи про адміністративні правопорушення, за що передбачена відповідальність згідно зі статтями 152 (Порушення правил благоустрою території та інших населених пунктів, а також недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в містах та інших населених пунктах) та 153 (Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, квітників та інших об’єктів озеленення в населених пунктах) мають право складати посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, тобто це не входить в сферу компетенції працівників ДАІ”, - заявляє міліція.

У столичному управлінні МВС підкреслюють, що розгляд зазначених адміністративних справ згідно зі статтею 219 КУпАП також покладено на виконавчі комітети всіх рівнів.

Водночас київська міліція закликає всіх учасників дорожнього руку суворо дотримуватися Правил дорожнього руху.

“Користуючись сертифікованим приладом “Візир”, інспектор ДАІ може фіксувати подібні порушення правил паркування й готувати відповідні адміністративні матеріали”, - сказано в роз’ясненні.

Керівництво київської міліції обіцяє стежитиме за тим, що б це відбувалася в рамках повноважень, визначених законом України.

Як повідомлялось, муніципальна газета “Хрещатик” 2 червня поінформувала, що у Києві з початку року за допомогою спецпрограми фотофіксації виявлено 21 тис. 300 порушень вимог паркування та складено 17,5 тис. протоколів. За даними КП “Київтранспарксервіс”, у реалізації програми фотофіксації порушення вимог паркування активну участь беруть працівників ЖЕКІВ, зеленбудівці, спеціалісти ”Київтранспарксервісу”.

“А ось інспектори столичної ДАІ чомусь наразі стоять осторонь розв`язання важливої проблеми”, - зазначалось в газеті.