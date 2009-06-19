Ющенко вже відмовляється від членства президентів у верхній палаті парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий відкликати пункт своїх змін до Конституції України про членство колишніх президентів у верхній палаті парламенту.

Про це він повідомив в інтерв’ю газеті “Україна молода”.

В.ЮЩЕНКО пояснив, що, згідно з його ініціативою, верхня палата парламенту є представницькою.

За словами Президента, за 17-річну історію незалежної України людьми, які отримали від народу найбільший представницький мандат, є президенти. “Ігнорувати це, на мій погляд, не варто, коли йдеться про усталену демократію. Але якщо питання в цьому, якщо суспільство не бачить, що таким чином ми вибудовуємо більш усталену модель влади – то я готовий негайно відкликати пропозицію щодо членства у верхній палаті колишніх президентів. Повірте, якщо нація не сприймає таку позицію, це й секунду не становитиме проблеми”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня міністр юстиції України Микола ОНІЩУК повідомив, що Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) в основному надала позитивний висновок стосовно проект змін до Конституції України, внесеного на розгляд парламенту Президентом України.