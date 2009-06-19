Постраждалі від «Еліта-Центру» оскаржать у суді рішення Київради

Громадська організація «Центр правозахисту», яка об’єднує більшу частину інвесторів, що постраждали від афери групи будівельно-інвестиційних компаній «Еліта-Центр», збирається оскаржити у суді рішення Київради «Про використання земельних ділянок, які належать групі будівельних компаній «Еліті-Центр», прийняте 18 червня.

Про це йдеться у повідомленні ГО «Центр правозахисту», переданому агентству УНІАН.

За поясненням представників цієї організації, рішення про звернення до суду прийняте у зв’язку із невиконанням депутатським корпусом Київради заборони на будь-які дії із земельними ділянками, які належали «Еліта-Центру». Таке рішення було винесене Подільським районним судом Києва у кримінальній справі проти шахраїв.

Як зазначають у “Центрі правозахисту”, КМДА та її структурні підрозділи були визнані адміністративним судом протиправно бездіяльними у здійсненні контролю у сфері містобудування і землекористування при афері «Еліта-Центру», що і сприяло можливості цієї афери. КМДА і її структурні підрозділи також визнані МВС України цивільними відповідачами у рамках розслідуваної кримінальної справи на всю суму завданих людям збитків, йдеться у повідомленні.

«Суд наклав заборону на будь-які дії із земельними ділянками, у тому числі і заборону на їхнє відчуження. Про це належним чином була поінформована і Київрада, і її виконавчий орган КМДА», - прокоментував ситуацію голова правління громадської організації Юрій ФЕДОРЕНКО.

За його словами, правління «Центру правозахисту» від імені більшості постраждалих зверталось до депутатських фракцій Київради з проханням – не порушувати діючого законодавства.

«Мені здається, що такі рішення носять суто популістський характер і спрямовані не на вирішення питання і допомогу потерпілим, а на замилювання очей. У простих людей складається враження, що будинки будуються, договори підписуються, квартири видаються, натомість КМДА робиться усе можливе, аби проблема «Еліти» не вирішувалась ще довгі роки», - заявив Ю.ФЕДОРЕНКО.

Навмисне невиконання рішення суду є кримінальним злочином, наголошують у «Центрі правозахисту». Тому, крім звернення до суду, постраждалі планують звернутися з цього питання і до правоохоронних органів.

Громадська організація нагадує, що загальна кількість постраждалих від цієї афери - 1760 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Київрада прийняла рішення використати 6 земельних ділянок, які оформлені в оренду групи будівельних компаній «Еліта-Центр», для забезпечення житлом постраждалих інвесторів від скандальної афери.

Зокрема, йдеться про земельні ділянки на вулиці О.Шмідта, 34-42, проспекті Героїв Сталінграда, 7-б, проспекті В.Маяковського, 17-в, вулиці Курнатовського, 7-б, вулиці П.Запорожця, 15-в, вулиці Будівельників, 18-а.

Депутати доручили Київській міськдержадміністрації здійснити усі необхідні заходи з використання зазначених земельних ділянок для забезпечення житлом постраждалих.

КМДА доручено внести на розгляд Київради проекти рішень щодо розірвання відповідних договорів оренди з «Еліта-Центром». У рішенні зазначено, що усі пропозиції щодо використання земельних ділянок передбачається погодити з постраждалими інвесторами.

Планується здійснити передачу земельних ділянок, які належали «Еліта-Центру», для проведення інвестиційних конкурсів.

У рішенні зазначено, що воно підготовлено у зв’язку зі зверненням постраждалих від афери «Еліта-центру», і враховуючи лист Головного слідчого управління МВС України.