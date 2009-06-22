Екс-суддя Зварич почав «здавати» спільників

Колишній глава Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич, обвинувачений в хабарництві і свідомо помилкових свідченнях, після довгого мовчання і спроб ввести слідство в оману нарешті почав давати зрозумілі і об`єктивні пояснення своїм діям. Про це «Сегодня» повідомили в прокуратурі Львівської області.

«Зварич вже не прикривається 63-ою статтею Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе і найближчих родичів, — говорить слідчий. — Він дав свідчення щодо деяких відомих людей. Наприклад, Петра Олійника, екс-голови Львівської обладміністрації, Віталія Тертичного, колишнього глави Львівського окружного, нині — в.о. голови апеляційного адмінсуду, що той нібито замішаний в грошових потоках. І що хабарі бралися як за вирішення питань на користь зацікавлених осіб, так і за призначення суддів на посади. Покази закріплені під час очних ставок, інших слідчих дій».

Джерело в прокуратурі сказало, що екс-судді набридло чекати, поки його захистять і випустять хоч би на підписку про невиїзд: «Ігор сподівався, що Онопенко або хтось з Мінюсту його прикриє. Але кому охота підставлятися? І Зварич пішов на співпрацю зі слідством. Та і у Жербицького (начальник першого відділу Главку з розслідування особливо важливих справ ГПУ Володимир Жербицький. — Авт.) така слава, що мертвого говорити примусить...» Правда, в прокуратурі припускають, що Зварич змінить покази, стверджуючи, що слідчі вибили їх незаконними методами».

Нагадаємо, главу Львівского апеляційного адмінсуду затримали 3 грудня 2008 року за підозрою в отриманні $100 тисяч. При обшуку знайшли більше $1 млн. і 2 млн. грн. Стверджував, що це добровільні пожертвування на церковні потреби і ремонт суду. Переховувався. Повторно затриманий 9 березня 2009-го на квартирі у тещі.