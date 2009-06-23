Два провідні ВНЗ запрошують абітурієнтів, не отримавши ліцензій

Два відомі університети запрошують абітурієнтів вступати на спеціальності, на які не отримали ліцензій. Це з’ясувало бюро журналістських розслідувань «Свідомо», порівнявши оголошення у довіднику «Усі ВНЗ. 2009-2010» та на сайтах університетів з ліцензіями, що були їм надані Державною атестаційною комісією (ДАК).

Бюро перевірило двадцять найкращих за цьогорічним рейтингом ВНЗ «Компас».

З’ясувалося, що Київський національний університет культури і мистецтв запрошує абітурієнтів вивчати спеціальність ”видавнича справа та редагування”. Така ліцензія є в університету, але термін її дії завершується 1 липня. ДАК планує розглянути продовження ліцензії 2 липня.

«Ліцензія на «видавничу справу та редагування» у нас є і ще діє. Значить ми маємо право набирати студентів на цю спеціальність», - прокоментував «Свідомо» ситуацію Олександр СКНАРЬ, проректор університету з навчально-виховної роботи.

Взагалі не маючи ніякої ліцензії, запрошує вчитися рекламі та зв’язкам з громадськістю Національний педагогічний університет імені Драгоманова.

«Документи ми подали ще вісім місяців тому. Процес рухається дуже повільно. Якщо нам відмовлять у ліцензії, то ми обов’язково знімемо цю спеціальність до 29 червня», - сказав бюро Григорій БОЙКО, начальника навчально-методичного управління університету.

З початку року ДАК позбавила ліцензій півсотні ВНЗ. Як пояснив «Свідомо» виконавчий керівник комісії Руслан КОВАЛЬЧУК, основні мотиви: відсутність викладачів, деякі з який є «мертвими душами» (числяться, але фактично живуть в іншому місці); дефіцит приміщень, комп’ютерів та підручників.