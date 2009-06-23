Два провідні ВНЗ запрошують абітурієнтів, не отримавши ліцензій
Журналістське розслідування
Два відомі університети запрошують абітурієнтів вступати на спеціальності, на які не отримали ліцензій. Це з’ясувало бюро журналістських розслідувань «Свідомо», порівнявши оголошення у довіднику «Усі ВНЗ. 2009-2010» та на сайтах університетів з ліцензіями, що були їм надані Державною атестаційною комісією (ДАК).
Бюро перевірило двадцять найкращих за цьогорічним рейтингом ВНЗ «Компас».
З’ясувалося, що Київський національний університет культури і мистецтв запрошує абітурієнтів вивчати спеціальність ”видавнича справа та редагування”. Така ліцензія є в університету, але термін її дії завершується 1 липня. ДАК планує розглянути продовження ліцензії 2 липня.
«Ліцензія на «видавничу справу та редагування» у нас є і ще діє. Значить ми маємо право набирати студентів на цю спеціальність», - прокоментував «Свідомо» ситуацію Олександр СКНАРЬ, проректор університету з навчально-виховної роботи.
Взагалі не маючи ніякої ліцензії, запрошує вчитися рекламі та зв’язкам з громадськістю Національний педагогічний університет імені Драгоманова.
«Документи ми подали ще вісім місяців тому. Процес рухається дуже повільно. Якщо нам відмовлять у ліцензії, то ми обов’язково знімемо цю спеціальність до 29 червня», - сказав бюро Григорій БОЙКО, начальника навчально-методичного управління університету.
З початку року ДАК позбавила ліцензій півсотні ВНЗ. Як пояснив «Свідомо» виконавчий керівник комісії Руслан КОВАЛЬЧУК, основні мотиви: відсутність викладачів, деякі з який є «мертвими душами» (числяться, але фактично живуть в іншому місці); дефіцит приміщень, комп’ютерів та підручників.