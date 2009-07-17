Власники ліцензій на гральну діяльність компенсації не отримають

Уряд не розглядає можливості виплати компенсацій власникам ліцензій на гральну діяльність після заборони грального бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Жодні ліцензії не діють. Закон не надає право ні ліцензувати сьогодні цю діяльність, ні використовувати одержані ліцензії. Закон чітко забороняє будь-яку форму азартних ігор на території України», - сказав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, уряд вивчав розроблені депутатами проекти законів, спрямовані на регулювання грального бізнесу в Україні.

«Я знаю, що у Верховній Раді опрацьовується кілька законопроектів. В основному вони зводяться до можливого дозволу на гральну діяльність в окремих дуже обмежених зонах. Але це лише проекти, і поки що жоден з них не має підтримки Кабінету міністрів», - пояснив він.

«Я думаю, що ті, хто купував ліцензії, вони, напевно, в десятки разів перевищили свої прибутки, порівняно з вартістю цієї ліцензії. Я ще раз хочу нагадати, що ухвалений закон чітко регламентує правові відносини держави, зокрема, Кабінету міністрів, і тих, хто займався гральною діяльністю. Жодних перехідних положень і відстрочень в законі не передбачено», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Довідка УНІАН. 11 червня Верховна Рада подолала вето Президента України, 23 червня Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Цей закон набуває чинності з дня публікації та діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

З дня набуття чинності цього закону видача ліцензій на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор в Україні припиняється, а ліцензії, видані суб`єктам підприємницької діяльності до дня набуття чинності цього закону, скасовуються.

Кабінет міністрів України впродовж трьох місяців із дня набуття чинності цього закону зобов`язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про діяльність з організації та проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах.