У Дніпропетровській області на хабарі піймали двох офіцерів міліції

У Дніпропетровській області за вимагання та одержання хабарів затримано двох офіцерів міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, лейтенант міліції, слідчий відділення з розслідування економічних злочинів УМВС Кривого Рогу отримав 2 тис. доларів за обіцянку не притягувати до кримінальної відповідальності громадянина, який скоїв крадіжку.

Слідчий УМВС Дніпропетровська, капітан міліції, вимагав та отримав від громадянина, відносно якого розслідував кримінальну справу, хабар у сумі 3 тис. грн. за перекваліфікацію справи з метою пом’якшення покарання.

Проти затриманих міліціонерів прокуратура порушила кримінальні справи за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання хабара).