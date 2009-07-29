Кабмін незадоволений діями Президента

Кабінет міністрів України незадоволений проводженням практики з боку Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо безпідставного зупинення актів уряду.

Про це УНІАН повідомили в Секретаріаті Кабінету міністрів.

В уряді нагадали, що Конституційний Суд України в черговий раз відмовив Президентові України у відкритті конституційного провадження за його поданням щодо неконституційності розпорядження Кабінету міністрів від 10 червня 2009 року № 608 „Про звільнення Ігоря МОНТРЕЗОРА з посади заступника міністра оборони України”, дію якого було зупинено Указом Президента України від 15 червня 2009 р. № 436. Згаданим розпорядженням уряд звільнив з посади заступника міністра оборони України у зв’язку з несумлінним виконанням ним своїх обов’язків – порушенням Присяги державного службовця (пункт 6 статті 30 Закону України „Про державну службу”).

В Кабміні заявляють, що Президент України зупинив дію зазначеного розпорядження всупереч правовій позиції КС, яка висловлена у рішенні від 16 квітня 2009 р. (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) та носить загальний характер, згідно з якою ненормативні правові акти є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їх виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені після їх виконання. Повною мірою це стосується і питання зупинення дії таких актів. Урядові рішення з кадрових питань, у тому числі розпорядження щодо звільнення заступника міністра оборони, є актами ненормативного характеру, отже, їх дія не може бути зупинена указами Президента України, йдеться у повідомленні Секретаріату уряду.

Крім того, зауважив в Кабміні, Конституційний Суд України 14 липня 2009 р. прийняв ухвалу, якою відмовив у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України”, а саме: у зв’язку з непідвідомчістю Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні глави держави. Згідно з частиною шостою статті 52 Закону України „Про Кабінет Міністрів України”, прийняття Конституційним Судом України ухвали про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України акта Кабінету міністрів відновлює його дію.

Таким чином, дія розпорядження Кабінету міністрів від 10 червня 2009 р. „Про звільнення І.МОНТРЕЗОРА з посади заступника міністра оборони України” відновлена, а Конституційний Суд України вкотре підтвердив, що Кабінет міністрів, приймаючи зазначений акт, діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України.

В Секретаріаті уряду також нагадали, що Президентом було зупинено також ряд інших актів уряду. Зокрема, розпорядження Кабінету міністрів від 8 квітня 2009 р. „Про призначення Сергія БУХАЛЕНКОВА заступником голови Фонду державного майна”; постанова Кабінету міністрів від 15 квітня 2009 „Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702 та Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів”; постанова Кабінету міністрів від 14 квітня 2009 р. № 362 „Про випуск казначейських зобов’язань”.

Під час розгляду зазначених справ органом конституційної юрисдикції Президент України Указом від 13 червня 2009 р. № 434 визнав такими, що втратили чинність, згадані Укази, оскільки неправомірність їх видання була очевидна, та відкликав конституційні подання щодо відповідності Конституції України актів уряду, а КС прийняв ухвали про припинення розгляду таких конституційних подань глави держави. Дія цих актів Кабінету міністрів відновлена.

“Зазначені дії є прикладом продовження практики необґрунтованого зупинення указами Президента України дії актів уряду та безпідставного звернення до Конституційного Суду України з конституційними поданнями, що перешкоджає виконанню Кабінетом міністрів своїх конституційних повноважень”, - зазначається в повідомленні Секретаріату Кабміну.