Мирослава Гонгадзе наполягатиме на експертизі знайденого черепа

Київ. 29 липня. УНІАН. Адвокат, представник в прокуратурі інтересів Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО вважає, що не варто переоцінювати виявлення нібито черепа зниклого журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає “Німецька хвиля”, за словами В.ТЕЛИЧЕНКО, “знайдення черепа є важливим, насамперед, з моральної точки зору, як частини тіла загиблого журналіста”. Водночас, з правового боку, вона вважає цей факт важливою, але недостатньою ланкою для відтворення цілої картини злочину аби "встановити замовників, встановити організаторів, крім ПУКАЧА. Встановити осіб, що брали участь у перепохованні тіла та приховували згодом ПУКАЧА від правосуддя".

В.ТЕЛИЧЕНКО впевнена, що М.ГОНГАДЗЕ наполягатиме на експертизі знайденого черепа, але довірятиме не українським, а виключно закордонним експертам.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня вранці у Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою було знайдено «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Разом із цим у ГПУ зазначили, що залишки черепа пошкоджено, оскільки свого часу на місці, де їх було знайдено, «працював екскаватор». Також в Генпрокуратурі з посиланням на попередні висновки експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, по якому можна ідентифікувати череп».

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

Увечері 21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

Разом із тим, 23 липня адвокат О.ПУКАЧА Сергій ОСИКА, посилаючись на слова свого підзахисного заявив, що О.ПУКАЧ не називав слідству замовників убивства Г.Гонгадзе, а також не вказував місце, де знаходиться його голова.