Генпрокуратура має розібратися в ситуації в порту «Південний»

Київ. 29 липня. УНІАН. Заступник глави Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ вважає, що Генеральна прокуратура має розібратися в ситуації, що виникла в порту «Південний».

Про це він сказав у коментарі в УНІАН.

«Генеральна прокуратура просто зобов`язана втрутитися в ситуацію в порту «Південний». Тим паче, що є відповідний депутатський запит, на який там повинні реагувати», - наголосив Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Також, на його думку, необхідно вивчити ситуацію і встановити, чи порушувалися інтереси держави приватними компаніями (компанією «ТІС») в порту «Південний».

«Я вважаю, що необхідно уважно вивчити, чи було порушено інтереси держави в цьому випадку, оскільки є підстави вважати, що це було саме так. І у разі, якщо там є шкода інтересам держави, втрутитися в конфлікт через суд або порушити кримінальну справу», - сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, морпорт «Південний» просить прокуратуру перевірити законність експлуатації причалу №16 "Трансінвестсервісом".

У свою чергу компанія «ТІС» зажадала від морського порту відшкодування вартості днопоглиблювальних робіт, а також вважає законною експлуатацію нею причалу №16 морпорту «Південний».

Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансінвестсервіс" - одна з найбільших стивидорних компаній в Україні, створена в 1994 році. Основні профілі діяльності - перевалка зернових і мінеральних добрив, зберігання вантажів.

Морський торговий порт «Південний»створено в 1978 році.

Морпорт розташований в незамерзаючому Малому Аджаликському Григор’ївському) лимані, в 30 км на північний схід від Одеси, з’єднаний з морем підхідним каналом завдовжки 3 км і завглибшки 14 м.

Порт здатний переробляти до 15 млн. тонн вантажів на рік.