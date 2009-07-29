Мер Севастополя заявляє, що на нього готується замах

Київ. 29 липня. УНІАН. Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ заявляє, що на нього готується замах.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні внутрішніх справ МВС України в місті Севастополі, пославшись на те, що відповідну заяву В.САРАТОВ направив до місцевої міліції 27 липня.

Як зазначили в міліції, до УВС міста Севастополя поштою надійшла заява від голови Севастопольської міської ради Валерія САРАТОВА, в якій повідомляється, що заявникові з декількох джерел стало відомо, що найближчим часом на нього готується замах на вбивство. Замовником, на його думку, є один із високопоставлених чиновників у Севастополі, в заяві він указує прізвище цього чиновника. Як повідомив перший заступник начальника УМВС України в місті Севастополі – начальник УБОЗ Микола СВЄТОЧЕВ, наразі його відділом проводиться перевірка за даною заявою.

Водночас у севастопольській міліції зазначили, що на сьогоднішній день опитати автора заяви немає можливості, оскільки він, як стало відомо, перебуває в Києві.