В Донецьку попався на одержанні хабара керівник, що офіційно представляє податкову службу

Донецьк. 29 липня. УНІАН. У Донецьку арештовано директора підприємства, який одержав хабар у розмірі 270 тис. грн.

Як повідомив начальник відділу з боротьби з хабарництвом і корупцією Управління держслужби з боротьби з економічними злочинами ГУМВС України в Донецькій області Олег НОВОСЕЛЬЦЕВ, на початку липня до міліції надійшла інформація про те, що керівник одного з підприємств, яке офіційно представляє податкову службу при реалізації майна податкової застави, вимагає від підприємця хабар у розмірі 310 тис. грн. Натомість зловмисник запропонував бізнесменові своє сприяння в перемозі на товарному біржовому аукціоні.

За словами О.НОВОСЕЛЬЦЕВА, спільно з прокуратурою м. Донецька міліція розробила операцію з викриття хабарника і нагрянула до нього відразу після закінчення аукціону. «Хабарник навіть не встиг заховати гроші, він самовдоволено перераховував свою винагороду, коли до кабінету увійшли представники обласної міліції та міської прокуратури», - розповів О.НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Він додав, що корупціонер в останню мить «скинув ціну» і за сприяння на аукціоні взяв з комерсанта не 310 тис. грн., як домовлялися спочатку, а 270 тис. грн.

Факт отримання хабара працівниками міліції і прокуратури успішно задокументовано, зловмисника затримано, а потім - арештовано. Стовно нього прокуратурою м. Донецька порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України – (одержання хабара), яка передбачає покарання від 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний момент проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва з боку підозрюваного.

Крім того, як повідомив старший помічник прокурора м. Донецька Дмитро ЛОЙФМАН, слідство має в своєму розпорядженні достатню кількість доказів, щоб притягнути корупціонера до відповідальност