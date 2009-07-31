Івасюк: факт смерті Гонгадзе досі не доведений

Екс-заступник міністра охорони здоров’я та колишній медичний експерт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування справи щодо журналіста Георгія Гонгадзе Валерій ІВАСЮК заявляє, що результати всіх експертиз у цій справі були суперечливими і факт смерті журналіста досі не доведено.

Про це В.ІВАСЮК заявив в інтерв’ю УНІАН.

Він стверджує, що жоден з генеральних прокурорів, який вів справу Г.Гонгадзе, не долучив прижиттєвий носій ДНК (у вигляді сухої краплі крові журналіста) до матеріалів слідства, а це принципово важливо.

“За його допомогою можна стовідсотково визначити, чи належать рештки людського тіла, що нині є у розпорядженні офіційного слідства і зберігаються у Центральному судово-медичному бюро та підозрюються на приналежність Георгію Гонгадзе, так само як і рештки черепа, нібито знайдені за показаннями ПУКАЧА”, – зазначив В.ІВАСЮК.

За його словами, результати усіх ідентифікаційних експертиз у справі Г.Гонгадзе, передовсім ДНК-ідентифікаційних, є суперечливими, такими, що виключають одна одну за своїми висновками. Тому В.ІВАСЮК переконаний, що вся інформація, яку подавало офіційне слідство у справі зникнення Г.Гонгадзе, може бути фальсифікатом.

В.ІВАСЮК повідомив, що перша ДНК-експертиза була зроблена в Україні у листопаді-грудні 2000 року. Результат експертизи показав, що відсоток спорідненості носіїв ДНК матері і дітей та решток знеголовленого тіла є нижчим за стандартні показники. Цей результат абсолютно виключав вірогідність того, що так зване “таращанське тіло” могло належати Г.Гонгадзе, зауважив експерт.

За його даними, на початку 2001 року була зроблена експертиза у Росії, в криміналістичній лабораторії Інституту молекулярної біології РАН, якою керував професор Павло ІВАНОВ, (заклад перебував тоді під прямим кураторством на той час Президента Росії Володимира ПУТІНА, а саму експертизу контролювало МВС Росії). Аналіз був зроблений на сучасному апараті й виключав людський чинник. Результати також засвідчили, що “таращанське тіло” не належить Г.Гонгадзе, сказав В.ІВАСЮК.

Він зауважив, що через деякий час, за наполяганням на той час Президента України Леоніда КУЧМИ цю експертизу провели повторно. Але її результат суперечив попереднім - він показав 99,9% спорідненості, тобто за даними повторної експертизи слідство вимушене було визнати, що “таращанські останки” належать Г.Гонгадзе. “Очевидно, одна із проведених в Росії експертиз була сфальсифікована”, – вважає В.ІВАСЮК. Він додав, що обидві експертизи проводилися у Москві в одній і тій же лабораторії, одними і тими ж фахівцями і з одними і тими ж носіями ДНК.

Експерт нагадав, що з 2001 по 2004 роки у справі журналіста проводились ще кілька експертиз ДНК-ідентифікацій із залученням різних фахівців, свідків, у лабораторіях різних країн світу, зокрема в Росії, США та Німеччині, але на сьогодні слідство має “паритет негативних та позитивних результатів ідентифікацій – 50 на 50“, - зазначив В.ІВАСЮК.

Він переконаний, що справа має називатися “про зникнення Гонгадзе”, а не про “вбивство”. “Досі немає достеменного біологічно-юридичного факту про те, що Гонгадзе мертвий, так само нема біоюридичного факту щодо того, що Георгій живий”, – зазначив В.ІВАСЮК.

“Працівники Генпрокуратури не виконали рішення Тимчасової слідчої комісії ВР у справі Гонгадзе, яка наполягала на необхідності проведення дослідження усіх ідентифікаційних експертиз. Це необхідно зробити задля виокремлення достовірних і сфальсифікованих експертиз та комплексних загальних судово-медичних експертиз у режимі порівняння”, - сказав В.ІВАСЮК.

Він наголосив, що необхідно зробити “експертизу експертиз”. “Це допоможе встановити, яка з них сфальсифікована, хто брав у них участь і встановити правову відповідальність цих осіб”, - переконаний В.ІВАСЮК.

“На сьогодні джерела Генпрокуратури повідомляють про знайдення черепа. Ці рештки мають бути досліджені на предмет наявності в них генетичного апарату - ДНК. У розпорядженні слідчих органів України нині, на відміну від періоду до 2001 року, є сучасний прилад для ДНК-ідентифікаційної експертизи – ДНК-ампліфікатор повний автомат”, - сказав В.ІВАСЮК, наголосивши, що замість того, аби ретельно зайнятися дійсно об’єктивними обставинами, фактами, об’єктами, доказовою базою щодо зникнення Г.Гонгадзе, слідство “експлуатує суб’єктивні чинники”, зокрема й особу колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня вранці у Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою було знайдено «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Разом із цим у Генпрокуратурі зазначили, що останки черепа пошкоджено. Також в Генпрокуратурі з посиланням на попередні висновки експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, по якому можна ідентифікувати череп».

29 липня фахівці почали проводити експертизу для ідентифікації останків черепа, який може належати Г.Гонгадзе. Як зазначали в Генпрокуратурі, ці дії необхідно провести для того, щоб встановити ідентифікацію знайдених фрагментів голови з кістками тіла.