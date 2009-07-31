У Києві порушено кримінальну справу проти чиновника Фонду приватизації

Дарницька прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу стосовно начальника одного із підрозділів Фонду приватизації комунального майна району та директорки одного із приватних підприємств через махінації з майном.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури міста Київ.

Чиновника звинувачено у зловживанні службовим становищем (ст. 364 КК України), а підприємницю – у недотриманні обов’язкових умов щодо приватизації комунального майна (ст. 235). У ході прокурорської перевірки з’ясувалося, що в листопаді минулого року Фонд приватизації комунального майна Дарницького району столиці та приватне підприємство уклали договір купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 298, 80 кв. м. на вул. Севастопольській. Зазначений об’єкт придбано за 1 183 320 грн., при цьому сума податку на додану вартість становить 197 220 грн.

Згідно із законодавством України, покупець був зобов’язаний здійснити платіж через банк протягом 30 календарних днів з моменту переходу до нього права власності (нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу). Він також мав право сплатити впродовж місяця половину суми, а решту – ще впродовж 30 днів. Втім прокурорською перевіркою було встановлено, що станом на 24 липня поточного року підприємство-покупець за об’єкт приватизації не сплатило. А чиновник Фонду приватизації комунального майна Дарницького району не нараховував неустойку та пеню за порушення покупцем строку оплати. В результаті дій держслужбовця та директорки приватного підприємства станом на 24 липня до бюджету не надійшло більше 1,5 млн. грн.

Окрім порушення кримінальної справи, Дарницькою прокуратурою до Господарського суду міста Києва подано позовну заяву про розірвання договору купівлі-продажу зазначеного приміщення та стягнення із приватного підприємства пені та неустойки.