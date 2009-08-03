Знайшли рукавички Пукача

У селі Сухоліси за Білою Церквою в Київській області, на місці виявлення фрагментів черепа і зубів, які ймовірно належать убитому журналістові Георгію Гонгадзе, вчора слідчо-оперативною групою й експертами знайдено напівзотлілі гумові рукавички, в яких колишній начальник міліційної «наружки» Олексій ПУКАЧ восени 2000 року міг обезголовлювати труп журналіста.

Про це газеті «Сегодня» повідомив начальник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій БОЙЧЕНКО.

За словами слідчих, рукавички, що стали ще одним речовим доказом, раніше на допитах згадував і сам О.ПУКАЧ. Тепер їх долучено до матеріалів кримінальної справи. Останки черепа, щелеп, зубів, уточнив Ю.БОЙЧЕНКО, були пошкоджені не ковшем екскаватора, як запевняли раніше, а плугом.

Другий череп, виритий в районі розкопок, за словами експертів, відноситься до періоду Великої Вітчизняної війни. За попередніми оцінками, в землі він пролежав більш як 60 років. Проте його також відправили на експертизу, аби одержати точні дані. А інформацію, що з`явилася вчора в інтернеті про три непізнані трупи, нібито виявлені під Сухолісами, в ГПУ не підтверджують. «У нас таких відомостей немає», - говорить Ю.БОЙЧЕНКО. Спростовується поки що й версія про те, нібито за селом було місце таємного поховання останків інших потенційних жертв О.ПУКАЧА й «орлів Кравченка».

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня вранці в Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою були знайдені «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Водночас у Генпрокуратурі відзначили, що останки черепа пошкоджені. Також у Генпрокуратурі з посиланням на попередній висновок експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, за яким можна ідентифікувати череп».

29 липня фахівці почали проводити експертизу для ідентифікації останків черепа, який може належати Г.Гонгадзе. Як відзначили в Генпрокуратурі, ці дії необхідно провести для того, щоб встановити ідентифікацію знайдених фрагментів голови з кістками тіла.