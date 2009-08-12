Морські порти за 7 місяців знизили вантажоперевалку на 21,8%

Морські торгові порти України за 7 місяців 2009 р. знизили вантажоперевалку на 21,8%, порівняно з аналогічним періодом 2008 р., – із 78 млн. 953 тис. тонн до 61 млн. 772 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві транспорту та зв`язку України.

Зокрема, перевалка сухих вантажів знизилася на 18,9%, порівняно з аналогічним періодом 2008 р., - із 62 млн. 818 тис. тонн до 52 млн. 8 млн. тонн.

За даними міністерства, з 18 портів за звітний період обсяги перевалки збільшили лише три порти: Керченський - на 12,7%, до 2 млн. 469 тис. тонн; Севастопольський – на 2,1%, до 234,5 тис. тонн і Усть-Дунайський – на 10,5%, до 51,6 тис. тонн.

Водночас Іллічівський порт скоротив вантажоперевалку на 14,7% - до 9 млн. 438 тис. тонн; Одеський – на 23,1%, до 16 млн. 124 тис. тонн; порт «Південний» - на 16,1%, до 10 млн. 826 тис. тонн; Маріупольський – на 28,8%, до 6 млн. 754 тис. тонн; Миколаївський – на 19%, до 4 млн. 555 тис. тонн; Феодосійський – на 6,7%, до 1 млн. 551 тис. тонн; Ізмаїльський – на 45,3%, до 2 млн. 452 тис. тонн; Херсонський – на 8,1%, до 1 млн. 789 тис. тонн; Бердянський – на 39,2%, до 970,7 тис. тонн; Євпаторійський – на 10,3%, до 1 млн. 135 тис. тонн; порт «Октябрьськ» - на 26,1%, до 1 млн. 329 тис. тонн; Ренійський – на 50,9%, до 1 млн. 085 тис. тонн; Скадовський – на 31,2%, до 433 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Загальна вантажоперевалка портів України в 2008 році, за даними Мінтрансзв`язку, становила 132 млн. 178 тис. тонн, що на 7% більше показника 2007 року. Зокрема, перевалка вантажів на експорт зросла на 12%, порівняно з 2007 роком - до 60 млн. 196 тис. тонн, імпортних - на 21% - до 15 млн. 132 тис. тонн.